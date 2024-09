Am 19. September startet der SK Sturm mit einem Auswärtsspiel bei Stade Brest in die Champions League. Die Vorfreude bei den Grazern ist riesig, Spieler wie Fans fiebern der Rückkehr in die Fußball-Königsklasse entgegen. In der Liga-Phase treffen die Steirer auf insgesamt acht Teams – bei je vier Heim- und Auswärtspartien. Neben Brest sind RB Lepizig, Dortmund, Atalanta Bergamo, Girona, Sporting Lissabon, OSC Lille und Brügge die Gegner.

Im Konzert der Großen wird Sturm dann auch mit neuen Trikots aufgeigen. Am Mittwoch präsentierten die Grazer die neue Wäsch‘ für den Europacup-Auftritt. Die zwei Varianten kommen klassisch in schwarz und weiß daher – mit einem schmalen Streifen in der Mitte. Ab Freitag sind die Trikots online erhältlich, ab kommenden Montag dann auch in den Sturm-Shops.