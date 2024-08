Es sind hektische Zeiten für den SK Sturm in diesen Tagen, Wochen und Monaten. Auf dem Spielersektor ist ein Kommen und Gehen. Die Champions-League-Auslosung steht bevor. Die Mannschaft muss in den Trainingseinheiten ihre Form weiter verbessern. Und heute (18 Uhr, ORF 1 live) steht das Cup-Duell auswärts gegen die SV Ried an.

Das Transferkarussell dreht sich weiter und der Grazer Doublegewinner ist mittendrin statt nur dabei. Erst gestern wurde Szymon Wlodarczyk zu US Salernitana 1919 in die italienische Serie B verliehen, nach 41 Pflichtspielen und neun Toren für die Grazer. Erfüllt der polnische 21-jährige U21-Teamspieler gewisse Kriterien, kann die Leihe zu einem fixen Wechsel übergehen. Es ist zu erwarten, dass die sportlich Verantwortlichen auf den Weggang von Wlodarczyk reagieren und die Offensive personell verstärken. Bis 3. September sollte ein möglicher Neuzugang bei Sturm einen Vertrag unterschreiben, um für die Champions League spielberechtigt zu sein. An diesem Tag muss der Kader für die Königsliga bekanntgegeben werden. Die Auslosung steigt am Donnerstag um 18 Uhr. Und es sind nicht nur die schwarz-weißen Fans, die gespannt auf die Gegner warten, auch das Interesse der Spieler ist hoch.

Ihre Konzentration wird sich aber auf das Spiel in Ried richten müssen. Die bisherigen Ergebnisse passen, die spielerische Linie muss aber noch gefunden werden. Ein Umstand, den viele Mannschaften in dieser Phase der Saison haben. Mit Ried hat Sturm „das vermutlich schwerste Los in der zweiten Cup-Runde“ zugelost bekommen. 14 Spiele hat Sturm im ÖFB-Cup nicht verloren. Die letzte Niederlage datiert vom 27. Oktober 2021. Der 2:1-Sieger gegen die Grazer war Ried. Jon Gorenc Stankovic spricht nicht von einer Revanche, sondern von einer Herausforderung.