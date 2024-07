Der SK Sturm kam im Testspiel gegen den französischer Vizemeister Monaco in Windischgarsten zu einem 2:2-Remis. Nachdem William Böving (21.) die Grazer mit einem sehenswerten Tor in Führung gebracht hatte, sorgte Takumi Minamino (33.)vom Elfmeterpunkt für den Ausgleich. Jusuf Gazibegovic hatte zuvor ein Foul im Strafraum begangen. Nach einem Handspiel im Strafraum der Monegassen verwertete Mika Biereth (41.) den fälligen Elfmeter zur neuerlichen Führung der Steirer. Eliot Matazo (58.) sorgte für den verdienten Endstand.

Mika Biereth traf vom Elfmeterpunkt © GEPA

„Dieser Test gegen eine absolute Top-Mannschaft kurz vor Saisonbeginn war enorm wichtig. Monaco hat uns richtig gefordert und speziell in der ersten Hälfte wurde uns noch das ein oder andere Thema aufgezeigt“, sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer nach der Partie. „Darauf werden wir jetzt vor Saisonstart noch reagieren und in den kommenden Trainingseinheiten arbeiten. Phasenweise haben wir aber auch richtig gut agiert. Durch dieses internationale Topspiel wissen wir nun genau wo wir in der Vorbereitung stehen und welche Dinge wir noch dringend verbessern müssen.“

Für Sorgenfalten sorgt einmal Seedy Jatta. Der 21-jährige Norweger, der im Vorjahr zu den Schwarz-Weißen wechselte und bislang großes Verletzungspech hatte, musste in der Partie gegen die Mannschaft von Trainer Adi Hütter frühzeitig ausgewechselt werden. „Er hat mit dem Knie Probleme. Es sieht zwar so aus, als ob die Bänder nichts abbekommen haben, aber wir werden das MRT abwarten müssen, damit wir Klarheit haben“, verriet Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker.