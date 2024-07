Ein Top-Testspiel findet am 7. August in der Wörthersee-Arena statt. Der SK Sturm empfängt in seiner „internationalen Heimat“ Paris Saint-Germain. In der Champions League musste sich Paris knapp Borussia Dortmund im Halbfinale geschlagen geben. Im Kader der Franzosen stehen einige EM-Teilnehmer wie Italiens Nationalteam-Kapitän Gianluigi Donnarumma, der französische Weltmeister Ousmane Dembele oder Spaniens Europameister Fabian Ruiz. „Mit PSG dürfen wir den amtierenden französischen Meister und Champions League-Halbfinalisten in Klagenfurt begrüßen. Wir freuen uns über solch einen Klasse-Gegner als perfekte Generalprobe“, sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Alle Ticketinfos sind unter www.sksturm.at zu finden.

Die Grazer hatten Sonntag und Montag frei und steigen heute mit einer Doppelschicht wieder in Vorbereitung für die neue Saison ein. Weiterhin umworben wird Alexander Prass. Wohin der Mittelfeldspieler wechseln wird, steht noch nicht fest. „Ich bin mit seinem Manager täglich in Kontakt. Alex und er loten gerade aus, welcher Klub für seine weitere Entwicklung der beste ist“, sagt Schicker.