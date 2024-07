Zum Abschluss der Trainingswoche in Irdning feierte der SK Sturm gegen den FC Midtjylland in einem Testspiel mit 3 x 45 Minuten einen 3:1-Sieg. Bei den Grazern kamen alle Spieler zum Einsatz, bis auf Kapitän Stefan Hierländer, der vorsichtshalber geschont wurde. Das Knie macht leichte Probleme. Trainer Christian Ilzer sagt nach dem Spiel: „Ich bin zufrieden mit dem Test. In vielen Phasen konnten wir zeigen, dass wir in dieser Trainingswoche einen richtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Wir haben aber auch gesehen, wo Ansätze für Verbesserungen sind. Mit dem dänischen Meister Midtjylland stand uns ein sehr starker Gegner gegenüber, der noch dazu nur eine Woche vor Beginn der Meisterschaft steht und uns dementsprechend voll gefordert hat.“

Durch die 0:2-Niederlage in der Europa League in der Saison 2022/23 auswärts gegen Midtjylland verpasste der SK Sturm in der Gruppe F mit acht Punkten das Weiterkommen in die Conference League. Das Hinspiel gewannen die Grazer 1:0. (Tor: Emegha).