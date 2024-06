Nach dem Abgang von David Schnegg in die USA zu DC United – der Wechsel wird erst etwas später offiziell – und der nicht zu erwartenden weiteren Zusammenarbeit mit Amadou Dante (für den Malier gibt es einige Interessenten) hat der SK Sturm einen neuen Linksverteidiger verpflichtet: Emir Karic wechselt nach Graz.

Der 27-jährige Defensivakteur war zuletzt bei Darmstadt in der deutschen Bundesliga aktiv, beim Absteiger absolvierte der Oberösterreicher 27 von möglichen 34 Ligaspielen. Vor seinem Transfer nach Deutschland im Jahr 2021 spielte Karic, der mehrere Länderspiele für Österreichs Nachwuchsnationalteams gemacht hat, für Altach. Ausgebildet wurde er in der Fußballakadamie Linz.

„Mit Emir Karic freuen wir uns auf einen Spieler für die linke Abwehrseite, der sowohl die österreichische Bundesliga kennt, als auch Erfahrung in einer europäischen Topliga sammeln konnte. Emir bringt viele jener Tugenden mit, die unser Anforderungsprofil für die Position des Außenverteidigers erfüllen. Wir sind froh, dass sich er für den SK Sturm entscheiden hat und sind davon überzeugt, dass er unserer Mannschaft eine weitere Facette hinzufügt“, sagt Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.



Neuzugang Karic sagt: „Als ich vom Interesse des SK Sturm hörte, musste ich nicht lange überlegen. Die Chance, mit dieser Mannschaft in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen, ist extrem reizvoll. Ich freue mich auf den Trainingsstart in der kommenden Woche und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit dieser Mannschaft am Platz zu stehen.“

Gestern verabschiedete sich Karic via Instagram von den Darmstadt-Fans: