Meister und Cupsieger Sturm Graz hat drei Spieler offiziell verabschiedet. So werden Vitezlav Jaros, Leihspieler Javi Serrano und Samuel Stückler nicht mehr für die Grazer spielen. Jaros, der im EM-Kader Tschechiens steht, wird zu Liverpool zurückkehren, wurde zuletzt aber auch mit Salzburg in Verbindung gebracht. Der Torhüter lief am Ende der Saison zu Hochform auf. Der 22-Jährige wurde verpflichtet, als Kjell Scherpen aufgrund seiner schweren Knieverletzung in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung stand.

Serrano wurde von Atletico Madrid ausgeliehen. Im defensiven Mittelfeld kam der Spanier aber kaum zum Einsatz. Serrano brachte es auf 17 Einsätze für Sturm, fünf davon für die zweite Mannschaft in der 2. Liga. Da spielte auch Samuel Stückler. Der Außenverteidiger war heuer nur im Cupfinale im Kader des Double-Gewinners. In seiner Karriere brachte er es auf drei Kurzeinsätze für Sturm.