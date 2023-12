In dieser Saison wird Kjell Scherpen keine Partie mehr für den SK Sturm bestreiten. Der 2,06 Meter große Tormann hat sich ja bekanntlich das Kreuzband gerissen und musste in London operiert werden. Dass der Leihspieler vom englischen Premier-League-Klub Brighton aber in der kommenden Spielzeit wieder für die Grazer spielen wird, wurde nun zumindest nicht unwahrscheinlicher. Denn: Der 23-Jährige hat seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag bei den Briten bis 2027 verlängert und wird auch in der nächsten Saison wohl wieder bei einem anderen Klub Spielpraxis sammeln. Dass dieser Klub der SK Sturm sein wird, ist zwar nicht fix, es spricht aber einiges dafür. Beide Seiten sind an einem weiteren Engagement interessiert.

Welcher Tormann im Frühjahr bei den Schwarz-Weißen im Tor steht, ist immer noch unklar.