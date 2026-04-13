Donovan Pines ist ein extrovertierter Mensch, er unterstützt und schützt seine Mitspieler. Egal, in welcher Situation, im Training, beim Spiel und außerhalb des Feldes. In den vergangenen Wochen steigerte sich der US-Amerikaner von Spiel zu Spiel, hat mitunter die besten Werte der Verteidiger in der österreichischen Bundesliga. Sportdirektor Tino Wawra hat bereits vor zwei Wochen angekündigt, die Vertragsoption beim 28-Jährigen zu ziehen, am Montag hat man die vertragstechnischen Details abgearbeitet.

„Ich freue mich extrem, dass mir der Klub weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich fühle mich sehr wohl in Graz und ich habe noch große Ziele mit dem GAK, meinen Mannschaftskollegen und den roten Fans. Aber noch wichtiger als jede einzelne Personalie ist, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen, dafür werden wir in den nächsten Wochen weiter alles geben“, wird Pines zitiert.