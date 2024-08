Auf längeren Busfahrten kam es vor, dass Boris Hüttenbrenner in seiner Zeit als Fußballprofi seine Lernunterlagen mithatte. „Manchmal hat mich am Abend mein Zimmerkollege Alex Kofler abgeprüft“, erinnert sich der 38-Jährige, der seit dieser Saison neben Harald Hochleitner als Geschäftsführer des GAK fungiert. Der Weg zu dieser Rolle begann schon in der aktiven Karriere.