Bezüglich des Transfers von Austria-Mittelfeldregisseur Andy Irving in die englische Premier League zum amtierenden Conference-League-Champion West Ham United hielt sich SK Austria Klagenfurt offiziell auch am Samstag noch bedeckt – obwohl bereits alles unter Dach und Fach sein soll und der Schotte diese Saison mit einer direkten Rückleihe am Wörthersee bleibt. Der 23-Jährige wurde von West Ham bereits registriert, die Ablösesumme soll wohl knapp 1,7 Millionen Euro betragen.

Ein Artikel der „Dailymail“ weist darauf hin, dass dieser Transfer sogar ein Beginn einer Kooperation zwischen den beiden Vereinen sein könnte. Dass eine solche Art von Partnerschaft äußerst lohnend sein kann, ist schlüssig. Nun stellt sich nur noch die Frage, wann der Deal offiziell verkündet wird.

Am Sonntag steht jedenfalls das Auswärtsduell mit den „Veilchen“ aus Wien (17 Uhr) im Mittelpunkt des Geschehens – mit Irving.