Die Aufgaben werden nun doch wieder verteilt. Nach dem Ausscheiden von Harald Gärntner, der im Sommer des Vorjahres überraschend von seinen Tätigkeiten als Geschäftsführer Wirtschaft entbunden worden ist, hatte Matthias Imhof alle Agenden übernommen. Günther Gorenzel hätte in seine Fußstapfen treten sollen, nun aber setzen die Eigentümer um Zeljko Karajica doch einen zweiten Mann ein.

Und dieser ist keine Überraschung. Mitte Mai kam Peer Jaekel nach Klagenfurt, der Deutsche wurde zum „Head of Football“ von der „SEH Sports & Entertainment Holding“ berufen. Es geht darum, einen engen Austausch der Austria mit Viktoria Berlin, wo er davor Geschäftsführer war, und dem kroatischen HNK Sibernik zu pflegen. Die SEH ist Hauptgesellschafterin aller drei Klubs.

Nun wird Jaekel auch an die Seite von Günther Gorenzel in der Geschäftsführung rücken. „Ein Signal, dass die Hauptgesellschafter fest an der Seite des Klubs stehen“, sagt Präsident Hebert Matschek. Am Sonntag gastiert Klagenfurt bei Austria Wien, der WAC empfängt am Samstag Hartberg.

Fünf WAC-Akteure bei U21-EM-Quali

Zum Start der U21-EM-Qualifikation für 2025 sind fünf WAC-Kicker im ÖFB- Team dabei. Für das Doppel auf Zypern (7. September) und gegen Bosnien (12. September, Ried) berief Teamchef Werner Gregoritsch Lukas Ibertsberger, Nikolas Veratschnig, Thierno Ballo, Ervin Omic und Bernhard Zimmermann ein.

Am Wochenende startete die Frauen-Bundesliga. Beim 5:0 von Sturm Graz gegen Lustenau/Dornbirn traf die Oberkärntnerin Anna Maria Wirnsberger. Ebenfalls mit 5:0 fertigte BW Linz/Kleinmünchen den FC Bergheim ab. Dabei erzielte Theresa D’Angelo das 3:0.

In der 2. Liga schoss Vanessa Kraker die Carinthians Hornets mit einem Doppelpack zum 5:2-Auftaktsieg bei den Young Violets der Austria Wien.