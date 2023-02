Zurück zu den eigenen Tugenden finden. So lautete die Vorgabe für Austria Klagenfurt vor dem Duell gegen die "Veilchen" aus Wien. Dieses Unterfangen gestaltete sich schwieriger als gedacht. Die Klagenfurter waren in der ersten Hälfte teilweise nicht in der Lage, Bälle zu behaupten und zu sichern. Von gewissen Offensivpositionen wie Sinan Karweina oder Florian Rieder kam zu wenig. Der geforderte Mut blieb aus und das Zweikampfverhalten war zu verhalten.