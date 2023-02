Der Spielerrat ist das Bindeglied zwischen dem Trainer und der Mannschaft. Bei der Austria verteilen sich die Segmente auf Organisatorisches, Taktisches, aber auch auf Persönliches. „Der Coach bekommt einen Einblick, da ihm wichtig ist, was die Jungs denken. Dabei kann es um Anliegen gehen oder um Dinge, die der Großteil will. Natürlich sprechen wir Probleme an oder gehen auf Spieler zu, wenn was nicht passt. Oder er kommt, wenn er etwas verändern will oder verlangt“, erzählt Thorsten Mahrer, der neben Markus Pink, Christopher Wernitznig und Christopher Cvetko, Teil des Spielerrats ist. “Wuschi“ verriet diesbezüglich, „dass der Captain der Chef ist, aber einbringen kann sich jeder, denn es geht ums Wohl der Mannschaft“.