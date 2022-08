Austria Klagenfurt fiel bei der Spieler-Umfrage der österreichischen Fußballervereinigung durch. Gesamt kam man auf 43 Punkte. Spitzenreiter Salzburg liegt bei 70. Wie essenziell ist solch eine Umfrage?

MARKUS PINK: Ich bin der Meinung, dass man dieses Ergebnis unbedingt differenzieren muss. Allein deshalb, da die Umfrage vor einer längeren Zeit durchgeführt wurde. In der Zwischenzeit war die Saison vorbei, es gab gröbere Umbrüche. Wir hatten einige Turnarounds. Der ein oder andere war nicht erfreut, keinen Vertrag mehr bekommen zu haben. So können solche Bewertungen entstehen. Sie hat keine Konsequenz, aber in der Öffentlichkeit schaut es leider nicht gut aus.