Nach einer Trainingseinheit am Morgen haben die Profis der Austria Klagenfurt am Dienstag noch eine Spätschicht eingelegt. Im Rahmen der Vorbereitung auf das erste Heimspiel der Bundesliga-Saison am Sonntag (17 Uhr) gegen Rapid Wien absolvierten die Violetten einen Test beim VST Völkermarkt aus der Kärntner Liga. Das Team von Peter Pacult setzte sich in 3 x 25 Minuten mit 9:0 (1:0, 4:0, 4:0) durch. Die Tore vor 200 Zuschauern erzielten Patrick Hasenhüttl (3), Jonas Arweiler (2), Florian Rieder (2), Sinan Karweina und Till Schumacher.