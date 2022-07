Das Eisengestänge an der Westseite hätte den einstigen Größenwahn im Land stützen sollen. Seit der Demontage des Hypo Group-Schriftzuges blieb dort nur ein nacktes Skelett übrig. Das ist Vergangenheit. In den nächsten Tagen wird ein neues Logo installiert. „28 Black“, so der Name des hierzulande noch nicht im Handel erhältlichen Getränkes, versucht es über die fußballerische Schiene. Und hat sich in Klagenfurt auch gleichzeitig den Stadionnamen unter den Nagel gerissen, um seine Intentionen zu untermauern.

Nach dem deutschen Zweitligisten Hansa Rostock wird also auch die Austria gesponsert. Allerdings: Beim Test gegen Southampton (0:0) war der Energydrink-Hersteller noch als Namensgeber in Erscheinung getreten. „Das wird zum Heimauftakt in der Bundesliga, also Anfang August, soweit sein“, verrät Matthias Imhof, der nach dem Abgang von Harald Gärtner praktisch die operative Gesamtverantwortung des Vereins übernommen hat.

Unterstützung bekommt er von Marketing-Chefin Daniela Mayr, aber auch von Gärtner. Imhof: „Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen. Er war zuletzt sogar bei uns, hat ja den Deal mit Southampton eingefädelt.“ Am Montag stand, vor dem Test gegen den Premier League-Klub, ein intensiver Gedankenaustausch mit Gesellschafter Zeljko Karajica auf der Tagesordnung. „Es war ein loses Abklopfen von Namen. Wir haben keine Eile, der Terminkalender lässt uns ein bisschen durchatmen. Ich werde bei Heimspielen vorerst nicht mehr auf der Bank sitzen, ist vielleicht eh besser“, meint der impulsive Münchner schmunzelnd. Zurück zum Stadion-Sponsor: „Der Vertrag wird in den nächsten Tagen unterschrieben.“

Den Test gegen Southampton ließ sich auch der freigestellte Hannover 96-Sportdirektor Gerhard Zuber nicht entgehen. Der Lavanttaler, der noch bis 2023 vertraglich an die Niedersachsen gebunden ist, befindet sich auf Heimaturlaub. Und genießt die Möglichkeiten, sich freien Herzens die fußballerischen Unterschiede zu studieren. „Ich habe mir zuletzt die Strukturen von Profiteams in Spanien angeschaut. Mich fasziniert es extrem, wie dort hinsichtlich Trainingssteuerung gearbeitet wird. Die Intensität ist deutlich geringer, die Ballbesitzphasen viel länger als in Deutschland oder Österreich. Und im Nachwuchs erfolgt eine hochtechnische Ausbildung“, schwärmt der 46-Jährige, der viel Zeit mit seiner Familie verbringt.

Zu seiner beruflichen Zukunft meint Zuber: „Ich bin relativ entspannt, befinde mich in einer Position, wo ich nicht jeden Job annehmen muss. Natürlich gab es bereits Angebote. Aber wenn ich schon davor Bauchweh bekomme, unterschreibe ich nicht. Vielleicht ergibt sich ja bald etwas.“