Es ist ein echter Leckerbissen, der Samstag in der sechsten Bundesligarunde in Szene geht – sofern der Wettergott nichts dagegen hat. Auf Austria Klagenfurt, die zuletzt nach zwei wichtigen Erfolgserlebnissen Selbstvertrauen getankt haben, wartet auswärts Ligakrösus Red Bull Salzburg. „Wir haben das Wichtigste getan, um dranzubleiben. Jetzt geht es von vorne los“, verdeutlicht Coach Peter Pacult, der am Donnerstag mit der Mannschaft einem NADA-Vortrag lauschte, bei dem beispielsweise auch jener Sachverhalt thematisiert wurde, welche Substanzen erlaubt sind und welche nicht.