Des einen Freud des andern Leid. Während beim WAC nach dem Kärntner Derby in der Kabine die große Party startete, schlichen die 1:4-Verlierer der Austria niedergeschlagen in den Bus und natürlich rauchten die Köpfe. Denn was auch immer sich die Truppe vorgenommen hatte - individuelle Fehler kippten die solide Startphase und sorgten für das letztlich vom Ergebnisabschneiden beim Lokalrivalen.

Trainerfuchs Peter Pacult, wie man ihn kennt, suchte gar keine Ausreden. Und so wandte sich der charismatische Routinier nach unseren Informationen am Tag nach der Pleite beim Training in einer emotionalen, aber sachlichen Ansprache ohne Vorwürfe an seine Jungs. Tenor: Nicht in Panik verfallen: „Das war ein Spiel. Die Saison ist noch nicht zu Ende“. In der Tat haben die Violetten im Heimspiel gegen Rapid Wien nach dem Wunden lecken nun die Gelegenheit auf dem Platz eine Reaktion zu zeigen. Dann dürfte Neo-Stürmer David Tosevski, „Spieler des Monats Juli“ für die Austria-Fans, doch im Derby trotz starker Leistungen in den Testspielen völlig überraschend zunächst auf die Bank verbannt, seine Chance von Anfang an bekommen.