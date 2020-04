Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Im heimischen Fußball werden heute die Weichen gestellt. Während im Amateurbereich und in der 2. Liga ein Abbruch der Saison so gut wie fix ist, tobt hinter den Kulissen der Bundesliga ein Interessenskonflikt um Titel und Geld.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer, ÖFB-Präsident Leo Windtner © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die Weichenstellung steht heute im heimischen Fußball an. Die Frage lautet: Wann und in welcher Form geht es weiter? Bei der ÖFB-Präsidiumssitzung per Videokonferenz werden die neun Landespräsidenten, die drei Bundesliga-Vertreter (LASK-Präsident Siegmund Gruber, Admira-Präsident Philip Thonhauser und Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer) sowie ÖFB-Präsident Leo Windtner beschließen, dass der Amateurfußball (Regionalliga bis 1. bzw. 2. Klasse) beendet wird.