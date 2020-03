300.000 Euro Steirischer Fußballverband will Vereine unterstützen

Beschluss in Präsidiumssitzung am Montag. Warten auf Entscheidung in Profiligen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verbandspräsident Wolfgang Bartosch © GEPA pictures

Die Unsicherheit – sie ist allgegenwärtig. Keiner weiß, wann in Österreich wieder Fußball gespielt werden kann. Klar, dass sich auch der Steirische Fußballverband (StFV) mit der Frage „Wie geht es weiter?“ konfrontiert sieht. „Im Idealfall gibt es eine einheitliche Lösung für ganz Österreich. Für den Amateurbereich ist sie unabdingbar“, sagt StFV-Präsident Wolfgang Bartosch. Deshalb rückt auch die Bundesliga in den Fokus. Die Entscheidungen in den Profiligen haben großen Einfluss auf den Amateurbereich, auch wenn eine Trennung (Bundesliga spielt zu Ende, das Unterhaus nicht) nicht auszuschließen ist. Das große Problem dann aber: der Übergang von der Regionalliga in die 2. Liga. Geisterspiele wären nur in der Bundesliga (Fernsehgelder) hilfreich. „Zuschauer- und Kantineneinnahmen sind im Amateurfußball überlebensnotwendig“, sagt Bartosch, der eine Umstellung auf eine Jahresmeisterschaft für „sehr unwahrscheinlich“ hält.