Sturm schlug St. Pölten in Runde eins der Bundesliga 3:0, der LASK besiegte Altach 2:0, Matttersburg gewann gegen Hartberg glücklich 2:1.

Jakob Jantscher überzeugte bei Sturm © APA/ERWIN SCHERIAU

Der SK Sturm steht nach der ersten Runde der Fußball-Bundesliga gleichauf mit dem WAC an der Tabellenspitze. Der hochverdiente 3:0-Erfolg über St. Pölten macht den Steirern auch wieder Hoffnung für das Rückspiel in der Europa-League-Qualifikation gegen den norwegischen Klub Haugesund nach dem 0:2 in der ersten Partie.

Die Grazer dominierten beim Bundesliga-Debüt für Trainer Nestor El Maestro klar, die Gäste kamen kaum zur Geltung. Zudem mussten die St. Pöltner schon ab der 28. Minute mit einem Mann weniger auskommen. Rene Gartler sah wegen eines harten Fouls Rot. Zwei Tore erzielte Jakob Jantscher, einmal scorte Juan Dominguez.

Der LASK besiegte Altach durch Tore von Samuel Tetteh (7.) und Joao Klauss (78.) verdient mit 2:0 (1:0) und bescherte Coach Valerien Ismael rund eineinhalb Wochen vor dem ersten Auftritt in der Champions-League-Qualifikation einen gelungenen Ligaeinstand.

Der 2:1-Sieg von Mattersburg gegen Hartberg kam glücklich zustande, denn die Burgenländer profitierten von einem ungerechtfertigten Elfer, den Martin Pusic verwandelte. Zuvor hatten die Steirer durch Andreas Lienhart ausgeglichen und durch Rajko Rep eine große Chance auf das 2:1 ausgelassen. In der Schlussphase hatte Hartberg auch noch Top-Gelegenheiten auf den Ausgleich.