© AP

Wie der ehemalige Sportjournalist Peter Linden in seinem Blog meldet, soll Rapid an der Verpflichtung eines Ex-Sturm-Spielers basteln. So haben die Wiener angeblich Interesse an Thorsten Schick.

Der 28-Jährige ist seit 2016 beim Schweizer Klub Young Boys Bern tätig, spielte mit "YB" in der Champions League, wurde zwei Mal Schweizer Meister. Im Sommer dieses Jahres läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers aus.

Der Grazer wurde fußballerisch bei Sturm ausgebildet, kam über Umwege (Gratkorn, Altach und Admira) retour nach Graz - nach zwei Jahren bei Sturm dann der Wechsel in die Schweiz. Mit Rapid-Trainer Didi Kühbauer hat Schick übrigens bereits bei der Admira zusammengearbeitet...