Die Austria hat nach zwei Siegen in Folge in der Fußball-Bundesliga eine ernüchternde Niederlage kassiert. Bei Mattersburg mussten die Wiener am Sonntag trotz 1:0-Pausenführung noch eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Pusic jubelte © APA/GEORG HOCHMUTH

In der Tabelle verpasste eine schwache Austria damit die Chance, im Rennen um die Meistergruppe einen wichtigen Schritt zu machen. Nächsten Sonntag wartet das Wiener Derby gegen Rapid.

Bright Edomwonyi brachte die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff (43.) in Führung. Marko Kvasina (54.) mit seinem fünften Saisontor und der eingewechselte Martin Pusic (84.) besorgten für nach Seitenwechsel verbesserte Mattersburger aber noch die Wende. Für die Burgenländer war es der erste Dreier nach fünf sieglosen Runden in Serie.

Im Pappelstadion bot sich den Zuschauern zunächst eine Partie, die von holprigen Rasenverhältnissen und starkem Wind mitgeprägt war. Die Mannschaften konnten kaum spielerische Akzente setzen und produzierten viele Fehlpässe. Die Offensivbemühungen der Austria blieben Stückwerk. Mattersburg stand in der Abwehr sicher, Nadelstiche nach vorne konnten die Burgenländer jedoch keine setzen. Der Aufreger der ersten halben Stunde war ein Abschluss von Patrick Salomon, der das Tor aus spitzem Winkel aber deutlich verfehlte (24.).

Erste Chance führte zum Tor

Bei der Austria fehlte der erkrankte Dominik Prokop, im Angriff setzte Trainer Thomas Letsch auf seine zuletzt bewährte Formation. Alon Turgeman saß nach fast dreimonatiger Verletzungspause auf der Bank. Die erste Torchance der Wiener ließ lange auf sich warten und sollte erst kurz vor der Pause kommen - dann aber mit Erfolg. Edomwonyi fand in einer Aktion Raum vor sich vor, ließ Mattersburgs Kapitän Nedeljko Malic stehen und traf durch die Beine von Markus Kuster.

Die Mattersburger verloren in der ersten Spielhälfte Florian Hart, der am Knie verletzt für Alois Höller Platz machte. Die Elf von Klaus Schmidt verstärkte nach Seitenwechsel ihre Bemühungen nach vorne und wurde belohnt. Dem Ausgleich nahe waren die Hausherren schon, als Michael Madl mit einem Abwehrversuch die eigene Latte traf (51.). Drei Minuten später setzte sich der ehemalige Austrianer Kvasina bei einem Eckball gegen Uros Matic durch und köpfelte aus kurzer Distanz ein.

Hohe Bälle fruchteten

Die Austria wachte erst nach dem Gegentor ein wenig auf. Wirklich gefährlich wurden die Violetten nicht. Beflügelt durch den Treffer lancierte Mattersburg über die Flanken immer wieder gefährliche Vorstöße und setzte auf die Vorteile in der Luft. Salomon kam in der 71. Minute zwölf Meter vor dem Tor völlig frei an den Ball, zögerte aber zu lange. Schmidt reagierte und brachte mit Patrick Bürger und Pusic frische Kräfte im Angriff. Ein Schachzug, der sich bezahlt machte: Nach einer Flanke von rechts köpfelte Bürger Pusic an, das 2:1 war perfekt. Die Austria, bei der Turgeman noch ins Spiel kam, konnte nicht mehr reagieren.