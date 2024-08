Mit einem späten 2:1-Heimerfolg gegen den LASK hat die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga die bisher stärkste Partie unter Neo-Trainer Stephan Helm gekrönt. Kapitän Manfred Fischer schoss die dominanten „Veilchen“ am Sonntag in der 87. Minute zum ersten Heimsieg über den LASK seit langer Zeit. Zuvor hatten die über weite Strecken schwachen Linzer gegen den Spielverlauf durch Marin Ljubicic vorgelegt (19.). Maurice Malone war der postwendende Ausgleich gelungen (20.).

Für die Austria endete eine schwarze Serie. Neun Heimspiele in Folge hatten die Wiener gegen den LASK nicht über einen „Dreier“ jubeln dürfen. Die Linzer verloren zum dritten Mal in Serie in der Liga. Es fehlt weiter einiges zum dominanten Ballbesitzfußball, den sich Trainer Thomas Darazs vorstellt.

Rapid geht bei BW Linz unter

Der SK Rapid hat eine deutliche Niederlage kassiert. Die bis dato ungeschlagenen Hütteldorfer verloren am Sonntag auswärts gegen ein effizientes Blau-Weiß Linz überraschend, aber völlig verdient mit 0:3 (0:2). Ronivaldo (18., 60.) und Simon Pirkl (29.) trafen für die Linzer. Grün-Weiß verpatzte damit auch die Generalprobe für das Rückspiel im Play-off der Europa League am kommenden Donnerstag gegen Sporting Braga.

Ronivaldo gelang ein Doppelpack © APA/EXPA

In diesem muss Rapid zuhause einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen, um die Ligaphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs doch noch zu erreichen. Beim Liga-Alltag in Linz verpassten die Grün-Weißen den Sprung an die Tabellenspitze, rutschten nun sogar hinter Blau-Weiß und Rivale Austria auf Platz fünf zurück.