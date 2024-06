Eine Meisterentscheidung in der letzten Runde und der drittbeste Schnitt bei den Besucherzahlen - die Fußball-Bundesliga hat nach ihrer 50. Saison zufrieden bilanziert. Christian Ebenbauer sah das Ligen-Format bei einem Medientermin am Wiener Donaukanal am Donnerstag bestätigt. „Es ist gelungen, das Spannungselement bis zur letzten Runde zu wahren“, hielt der Liga-Vorstand fest. Präsentiert wurde gemeinsam mit Derbystar der exklusiven Spielball für die kommende Saison

.Der deutsche Sportartikelhersteller belieferte bereits die Ligen in Deutschland und den Niederlanden mit dem offiziellen Spielgerät. Das Modell „ÖFBL Brillant APS“ ist in den Landesfarben rot-weiß-rot gehalten und zeigt bei den Grafikelementen in Anlehnung an die Bundeshymne Berge und Flüsse. „Ich hoffe, dass wir mit dem neuen Ball sehr viele schöne Tore sehen“, meinte Derbystar-Geschäftsleiter Joachim Böhmer. Er kündigte an, dass abseits des Premium-Produkts für das heimische Oberhaus auch Bälle für den Amateur- und Nachwuchsbereich auf dem Markt kommen.