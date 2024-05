„Wann es passiert, ist komplett egal“, sagten Sportchef Dieter Elsneg und Trainer Gernot Messner am Freitag noch unisono. Nur zwei Tage später ist es nun passiert: der GAK ist Meister der 2. Liga 2023/24 und kehrt somit nach 17 Jahren in die Bundesliga zurück. Vier Runden vor Aufstieg steht der Meistertitel fest. Durch die 1:2-Niederlage am Sonntag in Wien bei der Vienna hat die SV Ried nun 14 Punkte Rückstand und kann die Rotjacken in den verbleibenden vier Runden nicht mehr abfangen.

Eine erste offizielle Reaktion gab es Sonntagnachmittag von der Bundesliga: „Herzlichen Glückwunsch an den GAK zum Meistertitel in der Admiral 2. Liga und zur Rückkehr in die höchste Spielklasse! Die Art und Weise wie der Klub einmal mehr Comeback-Qualitäten bewiesen und diese Saison dominiert hat, ist beeindruckend“, meinte der Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer und fügte hinzu. „Es ist sehr stimmig, dass der GAK als Traditionsverein genau 20 Jahre nach seinem Bundesliga-Meistertitel und in der 50. Bundesliga-Saison seine Rückkehr in die höchste Spielklasse vollendet.“

Viele der GAK-Spieler schauten sich das entscheidende Match zwischen der Vienna und der SV Ried gemeinsam im Trainingszentrum in Graz-Weinzödl an. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Der Verein selbst ließ via soziale Netzwerke vorerst folgende Botschaft an die Fans heraus. „Die Geschichte ist geschrieben. Wir sind MEISTER der 2. Liga und nach 17 Jahren können wir es nun auch aussprechen, was sich jeder Rote nur erträumte.“ Gratulationen gab es im Netz teilweise auch von Sturm-Graz-Fans, die sich über ein Comeback der Graz-Derbys in der Bundesliga freuten.

Video: Die GAK-Spieler feiern den Aufstieg im Trainingszentrum

Langer Weg zurück

Sein bislang letztes Spiel in Österreichs höchster Spielklasse bestritt der GAK am 20. Mai 2007 ausgerechnet gegen die SV Ried (2:3). Danach folgte gezwungenermaßen der Gang in die Regionalliga. 2012 musste der Verein nach dem vierten Konkurs den Spielbetrieb einstellen und im darauffolgenden Sommer als GAC in der untersten Klasse (1. Klasse) des steirischen Fußballverbandes neu beginnen.

Mit einem Torverhältnis von 124:12 wurde der GAC souverän Meister. Sechs Meistertitel in Folge brachten den Traditionsclub im Juni 2019 zurück in die 2. Liga. Damals bereits unter dem offiziellen Namen GAK 1902, nachdem der Klub 2014 wieder in den Stammverein eingegliedert wurde.

Nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Jahr etablierten sich die Grazer im gesicherten Mittelfeld und standen in der vergangenen Saison vor dem Meistertitel, verspielten aber in der letzten Runde mit einem 1:1 in Dornbirn den Aufstieg in die Bundesliga. Diesen holte der GAK nun mit einem Jahr „Verspätung“ nach.