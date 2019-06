Facebook

Gerald Nutz wechselt zum GAK © GEPA pictures

Der Kader des GAK nimmt immer konkretere Formen an. Am Tag des Trainingsauftakts in Weinzödl (18.30 Uhr) hat der GAK die nächsten zwei Spieler fix verpflichtet.

Gerald Nutz verlässt den WAC und wird heute beim Trainingsauftakt dabei sein. Und auch Benjamin Rosenberger verlässt Kapfenber und dockt beim GAK an. Rosenberger verpasste den Großteil der Vorsaison wegen einer schweren Knieverletzung, ist jetzt aber wieder fit.