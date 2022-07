Tiemoue Bakayoko, Fußball-Profi beim italienischen Meister AC Milan, muss sich wohl wie im falschen Film vorgekommen sein. Das vermitteln zumindest die Bilder, die derzeit in den Sozialen Medien kursieren. In einem Video ist zu sehen, wie der 27-Jährige von einem Polizisten abgetastet wird. Daneben steht eine Polizistin, die ihre gezogene Waffe in ein Auto richtet. Die örtliche Polizei in Mailand hat den Vorfall bestätigt, die Verkehrskontrolle inklusive Leibesvisitation soll am 3. Juli geschehen sein.

Grund dafür soll laut Polizeiangaben eine Konfrontation zwischen Männern mit einer - wie sich später herausstellen sollte, falschen - Pistole gewesen sein, die am Morgen desselben Tages in einem Restaurant passiert sein soll. Da einer der in einem hochmotorisierten Wagen geflüchteten, mutmaßlichen Tätern nach Zeugenbeschreibungen ein grünes Shirt getragen haben soll, wurde später bei der Fahndung der SUV Bakayokos, der ebenfalls in Grün gekleidet war, aus dem Verkehr gezogen.

Auf dem Video, das die Aktion festhielt, ist der Moment, in dem die Beamten bemerkten, dass es sich um Bakayoko handelte, gut zu sehen. Die Polizisten stoppten die Durchsuchung daraufhin sofort.