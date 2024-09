Große Trauer in Italien. Salvatore „Toto“ Schillaci, Star der Heim-WM 1990 und ehemaliger Stürmer von Inter Mailand und Juventus Turin, erlag in einem Krankenhaus von Siziliens Hauptstadt Palermo den Folgen einer Krebserkrankung, wie seine Familie mitteilte. Die Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ würdigte ihn am Mittwoch als „Bomber delle Notti Magiche“ (“Bomber der Magischen Nächte“).

Bei der WM 1990 in seinem Heimatland war der gebürtige Sizilianer einer der prägenden Spieler. Mit sechs Toren war er bester Torschütze des Turniers und wurde auch als bester Spieler ausgezeichnet. Im ersten Spiel der „Squadra Azzurra“ war Schillaci beim 1:0-Sieg gegen Österreich Matchwinner, als er in der 78. Minute, drei Minuten nach seiner Einwechslung, per Kopf das Siegestor erzielte.

Der Stürmer traf auch bei der Halbfinalniederlage gegen Argentinien und beim Sieg im Spiel um Platz drei gegen England. Schillaci absolvierte 16 Länderspiele, nach der für ihn so erfolgreichen WM traf er aber nur noch einmal im Nationalteam. Zum Abschluss seiner Karriere wechselte er 1994 als erster italienischer Fußballer nach Japan zu Jubilo Iwata. Schillaci war zweimal verheiratet und hinterlässt drei erwachsene Töchter.