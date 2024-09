In Italien macht man sich Sorgen um Salvatore „Toto“ Schillaci. Der WM-Held der „Squadra Azzurra“ von 1990 wird laut Nachrichtenagentur Ansa seit vergangenem Sonntag aufgrund einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in seiner Geburtsstadt Palermo behandelt. Zudem leidet der 59-Jährige seit Jahren an Darmkrebs.

Die Familie Schilaccis bestätigte dessen medizinische Behandlung im Krankenhaus, gab aber auch leichte Entwarnung: „Nach den zahlreichen Anrufen vieler Zeitungen und den schlechten Nachrichten, die im Umlauf sind, teilen wir Ihnen mit, dass unser geliebter Totò in einem stabilen Zustand ist und Tag und Nacht von einem Ärzteteam überwacht wird“, zitiert die Bild-Zeitung. Jedoch soll die Situation laut der Krankenhaus-Leitung weiterhin ernst sein, Schillaci soll weiterhin intensiv behandelt werden müssen.

Toto Schillaci bei einem Legendenspiel 2019 in Fürth © IMAGO

Auch in Österreich ist der Name Salvatore „Toto“ Schillaci bekannt. Der Stürmer wurde bei seinem WM-Debüt 1990 gegen Österreich eingewechselt und erzielte das entscheidende Tor zum 1:0 per Kopf, obwohl er nur 1,75 Meter groß war. Hier sehen Sie die Höhepunkte der Begegnung im Video.

Im weiteren Turnierverlauf traf er weitere fünf Mal und schoss Italien damit ins Halbfinale, in dem man im Elfmeterschießen an Argentinien scheiterte. Dennoch wurde der ehemalige Juve- und Inter-Mailand-Stürmer mit dem Goldenen Schuh als bester Torschütze und als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Österreich scheiterte in der Vorrunde

Weil Österreich nach der Niederlage gegen den Gastgeber auch der Tschechoslowakei 0:1 unterlag, reichte auch der 2:1-Sieg gegen die USA nicht für den Aufstieg ins Achtelfinale.