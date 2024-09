„Im Endeffekt sind wir aktuell einfach nicht im Flow“, brachte es Tormann Patrick Pentz auf den Punkt. Die 1:2-Niederlage in Norwegen sorgte für riesige Ernüchterung im ÖFB-Lager. Interpretierten viele das bittere Aus im EM-Achtelfinale gegen die Türkei als Abweichung vom Normalzustand, ließen die Leistungen in den beiden Nations-League-Gastspielen in Slowenien (1:1) und vor allem Norwegen viele Wünsche offen. Warum Österreich mitten im Lauf falsch abgebogen ist, bleibt offen. Woran es vor allem hapert, ist ersichtlich. Mit Stefan Posch sprach es zumindest ein Führungsspieler nach „einem unserer schlechteren Spiele der letzten zwei, drei Jahre“ auch deutlich an.