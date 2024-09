Bisher hatte der Salzburger Konzern noch keinen italienischen Fußballverein gesponsert. Wie der Torino FC nun aber mitteilte, wurde ein einjähriger Sponsorvertrag mit Red Bull unterzeichnet.

Zwischen Red Bull und Torino gibt es einige Gemeinsamkeiten. Das Symbol und Schild des Fußball-Clubs ist ein ungezügelter Stier, das traditionelle Symbol der Stadt Turin, von dem der Spitzname des Vereins „Il Toro“ stammt. Auch Red Bull hat zwei Stiere in seinem Firmenlogo. Torino FC unterhält eine historische Rivalität mit Lokalrivalen Juventus, der erfolgreichsten Mannschaft des italienischen Fußballs.

Torino ist erfolgreich in die neue Serie A-Saison gestartet. Nach drei Spieltagen rangiert der Verein mit sieben Punkten hinter Tabellenführer Inter Mailand und Juventus Turin auf Platz drei. Seit Saisonbeginn wird der Club von Trainer Paolo Vanoli trainiert, der in der vergangenen Saison FC Venezia nach zwei Jahren in die Serie A zurückgeführt hatte. Bei Torino steht seit 2022 der Grazer Lazaro unter Vertrag.