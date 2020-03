Nach fünf positiven Tests in der Vorwoche haben sich nun weitere Mitarbeiter beim FC Valencia testen lassen. Nach Angaben des Klubs seien 35 Prozent mit dem Coronavirus infiziert. Erst vergangene Woche hatte man gegen Atalanta Bergamo in der Champions League gespielt.

Vergangene Woche spielte Valencia gegen Atalanta Bergamo © (c) APA/AFP/POOL UEFA/- (-)

Der spanische Klub Valencia CF kommt derzeit nicht zur Ruhe. Nach den fünf positiven Ergebnissen vergangene Woche sind nun weitere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Konkret seien 35 Prozent des gesamten Vereins mit dem Virus infiziert, heißt es in einem offiziellen Statement.

Genauere Angaben wollte die Spanier nicht machen. Dem Kader der ersten Mannschaft gehören 25 Profis an, hinzu kommen Trainer, Betreuer und medizinisches Personal. Bisher weist kein Fall Symptome auf.

Vergangene Woche hatte Valencia im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League Atalanta Bergamo zu Gast und schied nach dem 3:4 aus der Königsklasse aus. Die Italiener reagierten nach den positiven Fällen beim spanischen Topklub und schickte die Mannschaft in Quarantäne. Die Stadt in Norditalien ist derzeit sehr stark vom Ausbruch des Coronavirus betroffen. Deshalb entschied sich Stürmer Josip Ilicic den Ball aus dem Rückspiel in Valencia an ein Krankenhaus zu schenken. In diesem traf der Slowene gleich viermal. Zuvor spendeten die Fans ihre Ticketkosten für das Auswärtsspiel einem örtlchen Spital.