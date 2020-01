Der Tabellenzweite Real Madrid gastiert bei Getafe, Barcelona will bei Espanyol den ersten Platz verteidigen. Nächste Woche könnte es im spanischen Supercup in Saudi-Arabien zum "Clasico" kommen.

Luis Suarez und der FC Barcelona wollen Stadtrivalen Espanyol stilllegen. © APA/AFP/LLUIS GENE

Hier kommen Sie zum Liveticker

Bevor es zum umstrittenen Supercup nach Saudi-Arabien geht, stehen für Spaniens Fußball-Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona heute noch Auswärtsspiele auf dem Programm. Während Tabellenführer "Barca" (39 Punkte) im Derby gegen Schlusslicht Espanyol klarer Favorit ist, bekommt es Verfolger Real (37) mit dem auf Platz sechs liegenden Madrider Vorstadt-Club Getafe (30) zu tun.

Der vermeintliche Außenseiter hat bereits nachdrücklich bewiesen, dass sein fünfter Endrang im Vorjahr kein Zufall war, und will auch heuer wieder den Sprung in den Europacup schaffen. Für Real geht es dagegen ohne seinen verletzten Starspieler Eden Hazard und den gesperrten Kapitän Sergio Ramos darum, nach zuletzt drei Remis en suite endlich wieder zu gewinnen, um den Rückstand von zwei Zähler auf Titelverteidiger Barcelona zumindest zu halten.

Nächste Woche reisen die beiden spanischen Topteams dann ebenso wie Vizemeister Atletico Madrid (aktuell Tabellenvierter mit 32 Punkten) und Cupsieger Valencia (Achter mit 28) nach Saudi-Arabien, wo um den spanischen Supercup gespielt wird. Real trifft dabei bereits am Mittwochabend (20.00 Uhr MEZ) in Jeddah im ersten Halbfinale auf Valencia, Barcelona 24 Stunden später ebenfalls im King Abdullah Sports City Stadium auf Atletico. Das Endspiel bestreiten die Semifinalsieger dann am 12. Jänner erneut in der saudischen Hafenstadt am Roten Meer, die vorerst für drei Jahre Austragungsort des spanischen Supercups sein soll.