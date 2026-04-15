Der gebürtige Uruguayer sei „eine der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs“ gewesen, schrieb Spaniens Rekordmeister am Mittwoch zum Tod des vierfachen Gewinners des Europacups der Landesmeister, des Vorläufers der Champions League. José Santamaria war Teil jener legendären Mannschaft, die mit Spielern wie Di Stéfano, Puskas, Gento und Kopa den Mythos Real geprägt habe.

Der Verteidiger kam 1957 vom uruguayischen Traditionsverein Nacional zu Real und trug neun Saisonen lang das Trikot der Königlichen. Insgesamt absolvierte der Sohn spanischer Eltern 25 Länderspiele für Uruguay sowie 16 für Spanien und nahm an den Weltmeisterschaften 1954 in der Schweiz für sein südamerikanisches Geburtsland sowie 1962 in Chile für Spanien teil. Nach seiner aktiven Karriere wurde Santamaría Trainer. Ab 1971 coachte er sieben Saisonen lang Espanyol Barcelona und wurde dort Rekordtrainer des Clubs. 1982 war Santamaria Spaniens Nationaltrainer bei der WM im eigenen Land.