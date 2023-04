Die 0:2-Niederlage gegen Aston Villa am Samstag war für Chelsea-Trainer Graham Potter eine zu viel. Am Sonntag gab der Londoner Klub bekannt, sich von dem 47-Jährigen zu trennen. Erst im September hatte man Potter von Brighton an die Stamford Bridge gelockt, nachdem die Blues zuvor Thomas Tuchel entlassen hatten. Von 31 Spielen konnte Potter mit Chelsea nur zwölf gewinnen, dem gegenüber stehen elf Niederlagen - ein Punkteschnitt von 1,42 pro Spiel ist für Chelsea, das im Winter hunderte Millionen auf dem Transfermarkt ausgegeben hatte, zu wenig. Nach 28 Spieltagen liegt Chelsea nur auf Platz elf in der Tabelle der Premier League und droht, das internationale Geschäft zu verpassen.

Laut Klubaussendung habe sich Potter dazu bereit erklärt, mit dem Klub zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Co-Trainer Bruno Saltor übernimmt interimistisch das Cheftrainer-Amt. "Im Namen des gesamten Vereins möchten wir Graham aufrichtig für seinen Beitrag zum FC Chelsea danken", heißt es vonseiten der Klubverantwortlichen. "Wir haben den größten Respekt vor Graham als Trainer und als Mensch. Er hat sich immer professionell und integer verhalten, und wir sind alle enttäuscht über dieses Ergebnis."

Mit Julian Nagelsmann wäre zurzeit ein Trainer-Kaliber frisch auf dem Markt, nachdem die Bayern den 35-Jährigen vor die Türe gesetzt haben. Die Münchner trainiert nun ausgerechnet Potter-Vorgänger Thomas Tuchel.