Vor etwas mehr als einer Woche wäre dies noch locker als Aprilscherz durchgegangen, doch dem FC Bayern ist in solchen Dingen nicht zum Spaßen zumute, die Angelegenheit ist zu ernst. Thomas Tuchel sitzt also am 1. April 2023 tatsächlich auf der Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters, als echter neuer Trainer, Nachfolger des in der vergangenen Woche gefeuerten, zuvor noch hochgejubelten Julian Nagelsmann.