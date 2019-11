Der 102-jährige Derek Eley verpasste in den vergangenen 88 Jahren nur ein Heimspiel seines Klubs Derby County.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Derek Eley © YOUTUBE

Diese Zahlen können sich sehen lassen: Derek Eley hat in den vergangenen 88 Jahren seines Klubs Derby County nur ein einziges Heimspiel verpasst - und das aus einem triftigen Grund: Weil der heute 102-Jährige 1939 in der Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde, war er bei einem Spiel seines Vereins nicht dabei. Als der Spielbetrieb 1945 aber wieder aufgenommen wurde, saß auch Eley wieder auf der Tribüne.

Als 14-Jähriger sah er 1931 sein erstes Spiel von Derby County - seitdem hat er alle Höhen und Tiefen des Klubs miterlebt: Zwei Meisterschaften, zahlreiche Auf- und Abstiege und einen besonderen Triumph: 1946 gewann Derby im Londoner Wembley Stadion gegen Charlton Athletic den FA Cup.

Insgesamt hat Eley für Derby County in seinem Leben rund 210.000 Kilometer zurückgelegt - erst in den letzten Jahren hat der Brite wegen der Anstrengung auf die Auswärtsspiele verzichtet. Trotzdem fährt er noch jeden zweiten Samstag die rund 60 Kilometer von seinem Heimatort Chapel-en-le-Frith in den Pride Park. "Sport ist mein Leben", grinst Eley.