HSV-Stadionuhr zieht ins Deutsche Fußball-Museum

Die legendäre HSV-Stadionuhr aus dem Hamburger Volksparkstadion erhält im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund künftig ihren Stammplatz. Nach Aussage von Museums-Direktor Manuel Neukirchner in der "Sport Bild" (Mittwoch) wird die 17,13 m lange und 1,09 m hohe Uhr von 2021 an in den Räumlichkeiten in Dortmund zu sehen sein.