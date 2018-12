Facebook

Die Premiere als Southampton-Trainer ging in der Vorwoche mit dem 0:1 in Cardiff in die Hose. Aber wie schnell Ralph Hasenhüttl seiner Mannschaft mit einer gesamten Trainingswoche seine Ideen einpflanzen konnte, zeigte sich schon in der zweiten Partie.

Beim Heimdebüt gegen Arsenal feierten die Saints einen 3:2-Sieg. Und das gegen Arsenal, das zuvor 22 Pflichtspiele ohne Niederlage geblieben war. Danny Ings brachte die Hausherren vor 29.497 Zusehern im St. Mary's Stadium in der 20. Minute in Front.

Zwar sorgte Henrik Mkhitaryan für den Ausgleich (28.), aber noch vor der Pause traf Ings erneut und stellte wieder den Vorsprung für die Gastgeber her (44.). Wieder war es Mkhitaryan, der in der 53. Minute per Kopf den Ausgleich erzielte.

Joker stechen

Doch es sollte noch zum ersten Heimsieg von Southampton seit April kommen. Hasenhüttls Joker stachen nämlich. Shane Long flankte - eigentlich ungefährlich in den Strafraum. Aber da Arsenal-Torhüter Bernd Leno eine Segeleinlage der peinlichen Sorte hinlegte, sagte Charlie Austin Danke und köpfelte ins leere Tor (85.).

Grenzenloser Jubel herrschte im Stadion nicht nur über das von Hasenhüttl zur Verfügung gestellte Freibier, sondern auch über den 3:2-Erfolg. Damit verließen die Südengländer auch die Abstiegszone und rangieren nach dem zweiten Saisonsieg auf Platz 17.

Hasenhüttl zeigte sich nach der Partie hocherfreut: "Es ist unglaublich, was das Team in einer Woche erreichen kann. Ich bin sehr stolz, wie konzentriert und kompromisslos sie waren, und als sie die Chance hatten, wie gnadenlos sie waren."