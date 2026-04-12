Manchester City kommt Spitzenreiter Arsenal im Titelrennen der Premier League näher. Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann das Auswärtsspiel bei Chelsea am Sonntag nach einer torlosen ersten Halbzeit noch 3:0. Der Rückstand auf die „Gunners“ reduzierte sich auf sechs Zähler, City hat noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand. Oliver Glasners Crystal Palace gewann gegen Newcastle nach späten Toren 2:1. Näher rückt der Abstieg für Tottenham nach einem 0:1 bei Sunderland.

City gelangte an der Stamford Bridge per Doppelschlag in der 51. und 57. Minute auf die Siegerstraße. Nico O‘Reilly und Marc Guehi trafen jeweils nach Vorarbeit von Rayan Cherki. Jeremy Doku (68.) besorgte nach einem Patzer der Hausherren die Entscheidung. Erling Haaland war dieses Mal kein Faktor für City. Der Schlager gegen Arsenal steigt schon am kommenden Wochenende in Manchester. Der Tabellenführer hatte am Samstag gegen Brentford daheim 1:2 verloren. Chelsea verlor in der Liga zum dritten Mal in Folge ohne einen Treffer zu erzielen.

In London gelang Jean-Philippe Mateta in der 80. Minute der Ausgleich für Crystal Palace, ehe er in der vierten Minute der Nachspielzeit per Elfer nachlegte. Die „Eagles“ schoben sich in der Tabelle somit an Newcastle vorbei auf Rang 13.

Die Spurs sind weiter Drittletzter. Nordi Mukiele traf nach einer Stunde entscheidend für Sunderland, das Debüt von Roberto de Zerbi als Tottenham-Trainer misslang damit. Die Spurs sind seit 14 Ligaspielen sieglos, zuletzt war dies 1935 der Fall. Kevin Danso wurde in der 70. Minute für den verletzten Cristian Romero eingewechselt. Sechs Runden sind in England noch zu spielen, Tottenham fehlen aktuell zwei Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz.