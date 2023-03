Für die ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart und Michael Gregoritsch ist die Europa-League-Saison beendet. Juventus Turin gewann nach dem 1:0 in Turin auch das Rückspiel im Breisgau mit 2:0. Für die in der Serie A nach einem Abzug von 15 Punkten nur siebentplatzierte "Alte Dame" lebt also die Chance, über die Europa League den Sprung in die Champions League zu schaffen.

Freiburg-Trainer Christian Streich konnte mit dem Ausscheiden halbwegs leben, doch nicht mit dem Verhalten einiger Juve-Spieler. Denen warf der 57-Jährige ständiges Zeitschinden vor, indem sie den Ball nach einem Foul in die Hand nehmen, aber sehen Sie selbst: