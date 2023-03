Stolz und Dankbarkeit macht sich bei Michael Gregoritsch breit. Für das, was er aktuell mit dem SC Freiburg erleben darf. Sei es der Einzug in das Viertelfinale im DFB-Pokal, in dem am 4. April der FC Bayern wartet. Sei es Platz fünf in der Bundesliga, punktegleich mit den drittplatzierten Leipzigern – also voll auf Kurs Champions League. Oder sei es das Rückspiel im Achtelfinale der Europa League, in dem die Breisgauer am Donnerstag nach einem 0:1 in Turin Juventus empfangen.