20.00 Uhr:

Noch eine Stunde bis zum Ankick. Sturm kann heute bereits fixieren, dass man auch im nächsten Jahr international vertreten ist.



Der Tabellenstand in der Gruppe F der Europa League darf durchaus als verrückt bezeichnet werden. In keinem anderen Europacupbewerb sind alle vier Teams nach vier Spieltagen punktegleich. Für den SK Sturm hat das aktuell noch negative Auswirkungen. Grund dafür ist die 0:6-Niederlage der Grazer bei Feyenoord Rotterdam, die das schwächste Torverhältnis und den letzten Tabellenplatz zur Folge hat.

Das kann sich schon heute wieder ändern. Obwohl die Entscheidung über sämtliche Tabellenplätze erst am letzten Spieltag geklärt wird, könnte Sturm in einer einzigen – sehr unrealistischen Konstellation schon heute das Ticket für die K.o.-Phase in der Europa League buchen. Gewinnen die Schwarz-Weißen heute mit mindestens sieben Toren Unterschied und Midtjylland besiegt Lazio Rom, wäre Sturm fix in den Top zwei.

Die Arithmetik gibt es aber ebenso her, dass Sturm mit zwei Niederlagen als Dritter noch in die K.o.-Phase der Conference League rutschen, aber mit einem Sieg nur Vierter werden könnte. Wie gesagt, verrückt!

19.35 Uhr:

Die Aufstellung von Sturm ist da! Wenig überraschend setzt Trainer Christian Ilzer auch im Heimspiel gegen Feyenoord Rotterdam auf ein 442 mit Raute im Mittelfeld. In dieser fehlt aber Jon Gorenc Stankovic. Der Slowene war schon gestern erkältet und wird von Ivan Ljubic ersetzt.

Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante; Hierländer, Ljubic, Horvat, Prass; Böving, Ajeti.

17.30 Uhr:

Feyenoord-Fans präsentieren sich stimm- und feuergewaltig am Grazer Hauptplatz, bevor sie Richtung Stadion marschieren.