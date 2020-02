Am Donnerstag entscheidet sich zwischen AZ Alkmaar und LASK der Aufstieg in das Achtelfinale der Europa League. Der Gäste-Trainer gibt sich optimistisch und glaubt an einem Sieg seiner Mannschaft.

Noch kann Arne Slot gut lachen © APA/AFP/ANP/OLAF KRAAK

Alkmaar-Coach Arne Slot glaubt an die Aufstiegschance seiner Mannschaft am Donnerstag gegen den LASK. "Wir gehen mit viel Selbstvertrauen ins Spiel", sagte der 41-Jährige vor dem Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa-League gegen die Oberösterreicher, die im ersten Aufeinandertreffen in der Vorwoche in den Niederlanden ein 1:1 geholt hatten.

Dieses Resultat gibt dem LASK vor dem Duell im Linzer Stadion einen kleinen Vorteil, doch Slot ist optimistisch. "Wir wissen, dass der LASK sehr heimstark ist, vor eigenem Publikum gegen PSV Eindhoven und Sporting Lissabon gewonnen hat. Aber für uns hat die Europa League einen hohen Stellenwert, wir haben die Gruppenphase überstanden und wollen jetzt weitere Schritte machen", erklärte der Alkmaar-Trainer, der nach eigenen Angaben seine stärkste Formation aufbieten wird.