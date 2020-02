Dominik Frieser und der LASK wollen nach der Tabellenführung in der Bundesliga heute auch in der Europa League bei Alkmaar aufzeigen.

Dominik Frieser und der LASK sind heute in Alkmaar im Einsatz © GEPA pictures/ Jasmin Walter

Es war die 64. Spielminute beim Rückrundenauftakt in Salzburg: Dominik Frieser wird von LASK-Trainer Valerien Ismael ausgetauscht, die mitgereisten Linzer Fans bejubeln den Steirer. Und das nicht ohne Grund. Der 26-Jährige drückte dem Spiel mit zwei Treffern seinen Stempel auf, sorgte so maßgeblich für den 3:2-Sieg und den Sprung an die Tabellenspitze. „Am Anfang haben wir natürlich schon ein bisserl Glück gehabt. Aber danach haben wir unsere Chancen eiskalt genützt. Es war richtig geil, dass so viele Linzer Fans dabei waren“, sagt Frieser. Was ihm noch getaugt hat: „Die Salzburger haben auf einmal ihr Spiel umgestellt und sich unserem Spiel angepasst. Die haben großen Respekt vor uns gehabt.“