Das Europacup-Debüt als Hoffenheim-Trainer hat für Christian Ilzer mit einer Niederlage geendet. Der Ex-Sturm-Trainer unterlag mit seiner Elf in Braga in der Europa League mit 0:3. Den Fehlstart mit zwei Gegentoren nach acht Minuten konnte die bei fünf Punkten haltende TSG nicht wettmachen. Rasmus Höjlund schnürte indes einen Doppelpack beim 3:2 von Manchester United gegen Bodö/Glimt, womit der Einstand von Coach Ruben Amorim im heimischen Old Trafford glückte.

Rasmus Höjlund traf für Manchester United doppelt © AFP / Oli Scarff

United ist mit neun Punkten weiter im Aufstiegsrennen, Tabellenführer Lazio (13) gab in der fünften Runde mit einem 0:0 zu Hause gegen Ludogorez Rasgrad erstmals Punkte ab. Athletic Bilbao (3:0 Elfsborg) und Frankfurt (2:1 in Midtjylland) schlossen zu den Italienern auf. Die Roma jubelte durch ein Tor von Mats Hummels (91.) über ein glückliches 2:2 im spektakulären Auswärtsspiel gegen Tottenham (10), hat aber weiter nur sechs Punkte am Konto. PAOK Saloniki gewann ohne Stefan Schwab und Thomas Murg das von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitete Match in Riga gegen den FK RFS mit 2:0 (1:0) und feierte den ersten Sieg.

Chelsea in Conference League weiter makellos

In der Conference League gewann Tabellenführer Chelsea auch das vierte Spiel. Die Engländer siegten am Donnerstag beim FC Heidenheim dank Treffer von Christopher Nkunku (51.) und Mykhailo Mudryk (86.) mit 2:0 und fügten den Deutschen die erste Niederlage im Bewerb zu. Mathias Honsak war für die Heimischen bis zur 57. Minute im Einsatz. Legia Warschau gewann bei Omonia Nikosia 3:0 und damit auch seine vierte Partie.

Gut im Rennen um die Aufstiegsplätze ist die Fiorentina, der nächste Gegner des LASK. Die Italiener setzten sich gegen Paphos aus Zypern 3:2 durch und halten nach vier Runden bei neun Punkten. Cercle Brügge unter dem österreichischen Trainer Miron Muslic hat nach einem 2:0 gegen Heart of Midlothian sieben Punkte am Konto.