Fußball ist nur ein Spiel. Welch ein Hohn! Das entspricht natürlich nicht einmal der halben Wahrheit. Dem Beobachter des Meisterschaftsfinales in Deutschland zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern wurde an diesem Samstagnachmittag rein gar nichts vorenthalten. Wenn alles auf dem Spiel steht, ist jede Gesetzmäßigkeit aufgehoben, die Berechenbarkeit außer Kraft gesetzt. Herausragende technische Fähigkeiten, grandiose taktische Vorgaben, all das kann in die Bedeutungslosigkeit abgleiten. Aber am Ende war alles wie immer, die Bayern sind Meister, wieder. Doch wie sie es neuerlich schafften, war atemberaubend. Trotzdem müssen Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gehen. Diese Entscheidung mutet angesichts des Titels seltsam an, war allerdings schon am Abend vor dem letzten Spieltag gefallen.