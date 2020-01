ÖFB-Superstar David Alaba lieferte sich an der Seite von seinem Bayern-München-Mitspieler Kingsley Coman ein Gesangsduell mit den Hollywood-Stars Will Smith und Martin Lawrence. Der Grund: Bad Boys 3 kommt bald ins Kino.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kingsley Coman und David Alaba © SCREENSHOT/DAZN

Ja, es ist nur eine PR-Aktion, aber zumindest eine äußerst gelungene. Im Vorfeld der Premiere des Films "Bad Boys 3" lieferten sich die Fußball-Profis David Alaba und Kingsley Coman ein Song-Battle mit den Hauptdarstellern des Films Will Smith und Martin Lawrence.

Während die Sportler den Soundtrack "Bad Boys" durchaus gelungen interpretieren (was die Hollywood-Größen jedoch nicht so sehen) versuchen sich Smith und Lawrence an der Hymne des deutschen Rekordmeisters, mit mäßigem Erfolg. Spaß an der Aktion haben die vier jedoch alle.

Während der ÖFB-Teamspieler auf den gesanglichen Wettbewerb vorbereitet war, so überraschend erreichte ihn ein Anruf von Will Smith im Trainingslager der Münchner. Aber sehen Sie selbst: